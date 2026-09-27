У наркодельца в Харькове изъяли наркотики и сообщили о подозрении

Правоохранители в Харькове разоблачили 38-летнего мужчину, который хранил наркотики для последующего сбыта, сообщает Нацполиция.

38-летний злоумышленник приобрел наркотики, которые хранил дома, чтобы потом продавать их.

Во время обыска в доме мужчины полицейские нашли и изъяли полимерные пакеты и пластиковые емкости с веществом растительного происхождения, электронные весы, зип-пакеты. Все найденные вещества направили на экспертизу.

По этому факту следователи сообщили злоумышленрику о подозрении в незаконном приобретении и сбыте наркотиков.