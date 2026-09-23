Взявся за старе: чугуївський наркофермер виростив майже 500 кущів коноплі

Житель Чугуївського району вирощував кущі коноплі та маку прямо у власному дворі. Правоохоронці нарахували у нього понад півтисячі рослин, що містять наркотичні речовини, повідомили в поліції Харківської області.

48-річний житель району вже був судимий за наркозлочини і знову взявся за старе. На його присадибній ділянці правоохоронці виявили дбайливо доглянуті кущі наркосодержащих рослин загальною кількістю понад 540 штук: 416 рослин коноплі та 124 рослини маку.

Вилучене було спрямоване на експертне дослідження. Висновок експерта підтвердив, що вилучені рослини містять наркотичні речовини.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 310 (посів чи вирощування снодійного маку чи коноплі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці під час загальнодержавної спецоперації “Джентельмени” на Харківщині провели 53 обшуки, викрили півсотні людей, які, ймовірно, причетні до незаконного вирощування конопель, повідомили про підозру 24 фігурантам за незаконний обіг рослин, що містять наркотичні речовини. Затримано восьмеро людей. Їм уже обрали запобіжні заходи – утримання під вартою.