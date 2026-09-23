Залужний збільшує відрив від усіх кандидатів на посаду президента у другому турі: нова соціологія

Валерій Залужний на можливих президентських виборах перемагає і Володимира Зеленського, і Михайла Федорова, і Кирила Буданова. Такі дані нового соцопитування, проведеного компанією “Соціополіс” з 16 по 21 вересня 2026 року.

У другому турі з Зеленським Залужний має 62,2% проти 37,8%. У парі з Кирилом Будановим результат становить 59,7% проти 40,3% на користь Залужного. А у парі з Михайлом Федоровим Залужний отримує 65% проти 35%.

Таким чином Залужний має перевагу над усіма можливими конкурентами та випереджає Володимира Зеленського — на 24,4%, Кирила Буданова — на 19,4% і Михайла Федорова — на 30%.

Підтримка Валерія Залужного, який залишається осторонь політичної боротьби та не замішаний у корупції, продовжує зростати на тлі скандалів в Україні. Потенційна партія Залужного також посідає перше місце в парламентському рейтингу — 16%.

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