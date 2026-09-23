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Залужний збільшує відрив від усіх кандидатів на посаду президента у другому турі: нова соціологія

Політика 16:57   23.09.2026
Оксана Горун
Залужний збільшує відрив від усіх кандидатів на посаду президента у другому турі: нова соціологія

Валерій Залужний на можливих президентських виборах перемагає і Володимира Зеленського, і Михайла Федорова, і Кирила Буданова. Такі дані нового соцопитування, проведеного компанією “Соціополіс” з 16 по 21 вересня 2026 року.

У другому турі з Зеленським Залужний має 62,2% проти 37,8%. У парі з Кирилом Будановим результат становить 59,7% проти 40,3% на користь Залужного. А у парі з Михайлом Федоровим Залужний отримує 65% проти 35%.

Таким чином Залужний має перевагу над усіма можливими конкурентами та випереджає Володимира Зеленського — на 24,4%, Кирила Буданова — на 19,4% і Михайла Федорова — на 30%.

Скриншот

Підтримка Валерія Залужного, який залишається осторонь політичної боротьби та не замішаний у корупції, продовжує зростати на тлі скандалів в Україні. Потенційна партія Залужного також посідає перше місце в парламентському рейтингу — 16%.

Далі йдуть:

  • партія Володимира Зеленського — 13,9%;
  • “Європейська Солідарність” — 13,5%;
  • “Третя Штурмова” — 13,1%;
  • партія Кирила Буданова — 9,1%;
  • “Розумна політика” Дмитра Разумкова — 7,9%;
  • партія Ігоря Терехова — 6,0%;
  • партія Михайла Федорова — 6,0%.
Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2026 в 16:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Валерій Залужний на можливих президентських виборах перемагає і Володимира Зеленського, і Михайла Федорова, і Кирила Буданова".