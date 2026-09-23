Залужний збільшує відрив від усіх кандидатів на посаду президента у другому турі: нова соціологія
Валерій Залужний на можливих президентських виборах перемагає і Володимира Зеленського, і Михайла Федорова, і Кирила Буданова. Такі дані нового соцопитування, проведеного компанією “Соціополіс” з 16 по 21 вересня 2026 року.
У другому турі з Зеленським Залужний має 62,2% проти 37,8%. У парі з Кирилом Будановим результат становить 59,7% проти 40,3% на користь Залужного. А у парі з Михайлом Федоровим Залужний отримує 65% проти 35%.
Таким чином Залужний має перевагу над усіма можливими конкурентами та випереджає Володимира Зеленського — на 24,4%, Кирила Буданова — на 19,4% і Михайла Федорова — на 30%.
Підтримка Валерія Залужного, який залишається осторонь політичної боротьби та не замішаний у корупції, продовжує зростати на тлі скандалів в Україні. Потенційна партія Залужного також посідає перше місце в парламентському рейтингу — 16%.
Далі йдуть:
- партія Володимира Зеленського — 13,9%;
- “Європейська Солідарність” — 13,5%;
- “Третя Штурмова” — 13,1%;
- партія Кирила Буданова — 9,1%;
- “Розумна політика” Дмитра Разумкова — 7,9%;
- партія Ігоря Терехова — 6,0%;
- партія Михайла Федорова — 6,0%.