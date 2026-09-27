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Вдень до +22, пориви вітру. Прогноз погоди на 28 вересня у Харкові й області

Погода 19:38   27.09.2026
Оксана Якушко
Вдень до +22, пориви вітру. Прогноз погоди на 28 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на понеділок, 28 вересня, повідомляє Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом доби прогнозують погоду хмарну з проясненнями 🌥. Вночі місцями очікують невеликий дощ 🌧. День пройде без істотних опадів.

Вітер буде північно-східний, 7 – 12 м/с, вдень місцями прогнозують пориви 💨 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 9 до 14°, вдень від 17 до 22°.

 

У Харкові вночі прогнозують невеликий дощ 🌧. День очікують без істотних опадів.

Вітер буде північно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 11 – 13°, вдень стовпчик термометра підніметься до 18 – 20°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2026 в 19:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на понеділок, 28 вересня, повідомляє Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.".