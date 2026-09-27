Пенсіонер загинув внаслідок удару FPV-дрона по автівці на Харківщині

Російський FPV-дрон завдав удару по цивільному автомобілю вдень 27 вересня в селі Шестаково Чугуївського району, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Надзвичайна ситуація сталася вдень 27 вересня в селі Шестаково Чугуївського району – FPV-дрон поцілив автомобіль ВАЗ 2106, в салоні якого їхало подружжя.

67-річний водій загинув на місці. Його 65-річна дружина дістала гостру реакцію на стрес.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, росіяни переміщують точки запуску FPV-дронів все далі вглиб у спірну «сіру зону», щоб збільшити дальність дії FPV-дронів у тилу України.