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Пенсіонер загинув внаслідок удару FPV-дрона по автівці на Харківщині

Події 18:46   27.09.2026
Оксана Якушко
Пенсіонер загинув внаслідок удару FPV-дрона по автівці на Харківщині

Російський FPV-дрон завдав удару по цивільному автомобілю вдень 27 вересня в селі Шестаково Чугуївського району,   повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Надзвичайна ситуація сталася вдень 27 вересня в селі Шестаково Чугуївського району – FPV-дрон поцілив автомобіль ВАЗ 2106, в салоні якого їхало подружжя.

67-річний водій загинув на місці. Його 65-річна дружина дістала гостру реакцію на стрес.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, росіяни переміщують точки запуску FPV-дронів все далі вглиб у спірну «сіру зону», щоб збільшити дальність дії FPV-дронів у тилу України.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2026 в 18:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський FPV-дрон завдав удару по цивільному автомобілю вдень 27 вересня в селі Шестаково Чугуївського району,   повідомляє Харківська обласна прокуратура.".