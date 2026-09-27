Пенсионер погиб в результате удара FPV-дрона по автомобилю на Харьковщине

Российский FPV-дрон нанес удар по гражданскому автомобилю днем ​​27 сентября в селе Шестаково Чугуевского района, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Чрезвычайная ситуация произошла днем ​​27 сентября в селе Шестаково Чугуевского района — FPV-дрон попал по автомобилю ВАЗ 2106, в салоне которого ехали супруги.

67-летний водитель погиб на месте. Его 65-летняя жена получила острую реакцию на стресс.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», россияне перемещают точки запуска FPV-дронов все дальше вглубь в спорную «серую зону», чтобы увеличить дальность действия FPV-дронов в тылу Украины.