Пенсионер погиб в результате удара FPV-дрона по автомобилю на Харьковщине
Российский FPV-дрон нанес удар по гражданскому автомобилю днем 27 сентября в селе Шестаково Чугуевского района, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Чрезвычайная ситуация произошла днем 27 сентября в селе Шестаково Чугуевского района — FPV-дрон попал по автомобилю ВАЗ 2106, в салоне которого ехали супруги.
67-летний водитель погиб на месте. Его 65-летняя жена получила острую реакцию на стресс.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», россияне перемещают точки запуска FPV-дронов все дальше вглубь в спорную «серую зону», чтобы увеличить дальность действия FPV-дронов в тылу Украины.