Live
  • Вс 27.09.2026
  • Харьков  +14°С
  • USD 44.97
  • EUR 51.12

Пенсионер погиб в результате удара FPV-дрона по автомобилю на Харьковщине

Происшествия 18:46   27.09.2026
Оксана Якушко
Пенсионер погиб в результате удара FPV-дрона по автомобилю на Харьковщине

Российский FPV-дрон нанес удар по гражданскому автомобилю днем ​​27 сентября в селе Шестаково Чугуевского района,  сообщает Харьковская областная прокуратура.

Чрезвычайная ситуация произошла днем ​​27 сентября в селе Шестаково Чугуевского района — FPV-дрон попал по автомобилю ВАЗ 2106, в салоне которого ехали супруги.

67-летний водитель погиб на месте. Его 65-летняя жена получила острую реакцию на стресс.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», россияне перемещают точки запуска FPV-дронов все дальше вглубь в спорную «серую зону», чтобы увеличить дальность действия FPV-дронов в тылу Украины.

Читайте также: «Я не хочу, чтобы визиткой Харькова были подземные школа и город» – Терехов

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Удар по стадиону и разбитые автомобили – Терехов об атаках на Харьков
Удар по стадиону и разбитые автомобили – Терехов об атаках на Харьков
27.09.2026, 16:30
Россияне запускают FPV-дроны в тыл, заходя в серую зону Харьковщины — ISW
Россияне запускают FPV-дроны в тыл, заходя в серую зону Харьковщины — ISW
27.09.2026, 14:00
Из РСЗО россияне ударили по городу на Харьковщине: последствия
Из РСЗО россияне ударили по городу на Харьковщине: последствия
27.09.2026, 08:29
2 погибших, 7 раненых, среди них дети — как прошли сутки в Харьковской области
2 погибших, 7 раненых, среди них дети — как прошли сутки в Харьковской области
27.09.2026, 10:36
Новости Харькова — главное за 27 сентября: Изюм без света, атаки на фронте
Новости Харькова — главное за 27 сентября: Изюм без света, атаки на фронте
27.09.2026, 17:23
Пенсионер погиб в результате удара FPV-дрона по автомобилю на Харьковщине
Пенсионер погиб в результате удара FPV-дрона по автомобилю на Харьковщине
27.09.2026, 18:46

Новости по теме:

27.09.2026
Удар по стадиону и разбитые автомобили – Терехов об атаках на Харьков
27.09.2026
Россияне запускают FPV-дроны в тыл, заходя в серую зону Харьковщины — ISW
27.09.2026
Ударил возле магазина: FPV-дрон армии РФ ударил по авто на Харьковщине (видео)
26.09.2026
Ресторан перед «изюминкой Харькова»: в суде больше года не могут найти проект
26.09.2026
Дневные удары по Харькову: «прилеты» у окружной и по объекту инфраструктуры


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пенсионер погиб в результате удара FPV-дрона по автомобилю на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2026 в 18:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский FPV-дрон нанес удар по гражданскому автомобилю днем ​​27 сентября в селе Шестаково Чугуевского района,  сообщает Харьковская областная прокуратура.".