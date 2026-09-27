Днем до +22, порывы ветра. Прогноз погоды на 28 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на понедельник, 28 сентября, сообщает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток прогнозируют облачную погоду с прояснениями 🌥. Ночью местами ожидается небольшой дождь 🌧. День пройдет без существенных осадков.

Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с, днем ​​местами прогнозируют порывы 💨 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14°, днем ​​от 17 до 22°.

В Харькове ночью прогнозируют небольшой дождь. День ожидается без существенных осадков.

Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет составлять 11 – 13°, днем ​​столбик термометра поднимется до 18 – 20°.