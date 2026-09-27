Live
  • Вс 27.09.2026
  • Харьков  +13°С
  • USD 44.97
  • EUR 51.12

Днем до +22, порывы ветра. Прогноз погоды на 28 сентября в Харькове и области

Погода 19:38   27.09.2026
Оксана Якушко
Днем до +22, порывы ветра. Прогноз погоды на 28 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на понедельник, 28 сентября, сообщает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток прогнозируют облачную погоду с прояснениями 🌥. Ночью местами ожидается небольшой дождь 🌧. День пройдет без существенных осадков.
Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с, днем ​​местами прогнозируют порывы 💨 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14°, днем ​​от 17 до 22°.

В Харькове ночью прогнозируют небольшой дождь. День ожидается без существенных осадков.
Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет составлять 11 – 13°, днем ​​столбик термометра поднимется до 18 – 20°.

Читайте также: «Я не хочу, чтобы визиткой Харькова были подземные школа и город» – Терехов

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Удар по стадиону и разбитые автомобили – Терехов об атаках на Харьков
Удар по стадиону и разбитые автомобили – Терехов об атаках на Харьков
27.09.2026, 16:30
Россияне запускают FPV-дроны в тыл, заходя в серую зону Харьковщины — ISW
Россияне запускают FPV-дроны в тыл, заходя в серую зону Харьковщины — ISW
27.09.2026, 14:00
«Я не хочу, чтобы визиткой Харькова были подземные школа и город» – Терехов
«Я не хочу, чтобы визиткой Харькова были подземные школа и город» – Терехов
27.09.2026, 17:14
Из РСЗО россияне ударили по городу на Харьковщине: последствия
Из РСЗО россияне ударили по городу на Харьковщине: последствия
27.09.2026, 08:29
Новости Харькова — главное за 27 сентября: Изюм без света, атаки на фронте
Новости Харькова — главное за 27 сентября: Изюм без света, атаки на фронте
27.09.2026, 18:54
Днем до +22, порывы ветра. Прогноз погоды на 28 сентября в Харькове и области
Днем до +22, порывы ветра. Прогноз погоды на 28 сентября в Харькове и области
27.09.2026, 19:38

Новости по теме:

25.09.2026
Утром – туман. Прогноз погоды на 26 сентября в Харькове и области
24.09.2026
Туман и днем ​​до +21. Прогноз погоды на 25 сентября в Харькове и области
23.09.2026
Сильный ветер и дождь. Прогноз погоды на 24 сентября в Харькове и области
22.09.2026
Дождь, гроза и туман. Прогноз погоды на 23 сентября в Харькове и области
21.09.2026
До конца дня: харьковчан предупреждают о сильном ветре


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Днем до +22, порывы ветра. Прогноз погоды на 28 сентября в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2026 в 19:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на понедельник, 28 сентября, сообщает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.".