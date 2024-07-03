Каждый день есть обстрел – Терехов об ударах КАБами по Харькову (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов с места обстрела рассказал о состоянии пострадавших и разбитых домах.

«Произошел обстрел КАБами Харькова, это Киевский район. К сожалению, разрушены несколько частных домов, пострадали три человека, среди которых ребенок. В настоящее время находятся в больнице, состояние средней тяжести. Кроме того, пострадал многоэтажный жилой дом, выбить окна. Так что каждый день мы обстреляем», — отметил Терехов.

Напомним, россияне атаковали Харьков КАБами около 16 часов. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что разрушены частные дома в Киевском районе. Из-под завалов спасли ребенка.

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