Каждый день есть обстрел – Терехов об ударах КАБами по Харькову (видео)
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Мэр Харькова Игорь Терехов с места обстрела рассказал о состоянии пострадавших и разбитых домах.
«Произошел обстрел КАБами Харькова, это Киевский район. К сожалению, разрушены несколько частных домов, пострадали три человека, среди которых ребенок. В настоящее время находятся в больнице, состояние средней тяжести. Кроме того, пострадал многоэтажный жилой дом, выбить окна. Так что каждый день мы обстреляем», — отметил Терехов.
Напомним, россияне атаковали Харьков КАБами около 16 часов. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что разрушены частные дома в Киевском районе. Из-под завалов спасли ребенка.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Игорь Терехов, КАБ, обстрел, пострадавшие, состояние, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 17:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов с места обстрела рассказал о состоянии пострадавших и разбитых домах.".