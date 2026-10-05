“Геть царя”: у Москві люди виходили на мітинг, поліція затримала учасників

Напередодні, 4 жовтня, у Москві близько двох тисяч людей вийшли на мітинг. Скандували “Свободу політв’язням”, “Свободу Дмитру Морозову”, “За чесні вибори” та “Геть царя”.

Як повідомляє “Українська правда”, посилаючись на ТГ-канал “Осторожно, новости”, мітинг розпочався біля пам’ятника на Селянській заставі на честь подій у Росії 1993 року, відомих як “розстріл Білого дому”.

Відео: Осторожно, новости

“У ході переважно брали участь марксисти, члени партії “Яблуко” та група підтримки активіста Дмитра Морозова, якого затримали в суботу”, – пишуть журналісти.

Дмитро Морозов – активіст, який планував провести акцію проти фальсифікацій і за чесні вибори. Її хотіли організувати 3 жовтня біля монумента дружби народів “Навіки з Росією” в Іжевську. Проте місцева влада не погодила мітинг, пославшись на “аварійний стан кріплень літер” монумента. Після чого самого Морозова затримали – у його будинку провели обшуки та нібито знайшли заборонені речовини. Тепер активісту “світить” п’ять років ув’язнення.

Не найкраща доля чекала й на учасників вчорашньої акції в Москві. Щойно люди почали вигукувати гасла проти “Єдиної Росії” – поліція почала затримувати людей.

“За словами очевидців, було дві хвилі затримань — загалом затримали 26 осіб із КПРФ, близько 30 членів “Яблука” та ще кількох активістів”, – передає “УП”.