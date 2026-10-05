Де атакували окупанти на Харківщині, розповіли у Генштабі

Сім боїв зафіксували на Харківщині протягом минулої доби, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували шість разів біля Лимана, Гоптівки, Тернової та Захарівки.

На Куп’янському – СОУ відбили один штурм ворога у районі Куп’янська-Вузлового.

Втрати росіян на сьогодні такі:

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 1 ракетного та 85 авіаційних ударів, під час яких скинув 245 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9574 дрон-камікадзе та здійснили 2335 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 39 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.