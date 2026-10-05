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Де атакували окупанти на Харківщині, розповіли у Генштабі

Україна 08:06   05.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де атакували окупанти на Харківщині, розповіли у Генштабі Фото: Генштаб ЗСУ

Сім боїв зафіксували на Харківщині протягом минулої доби, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували шість разів біля Лимана, Гоптівки, Тернової та Захарівки.

На Куп’янському – СОУ відбили один штурм ворога у районі Куп’янська-Вузлового.

Втрати росіян на сьогодні такі:

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 1 ракетного та 85 авіаційних ударів, під час яких скинув 245 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9574 дрон-камікадзе та здійснили 2335 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 39 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2026 в 08:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім боїв зафіксували на Харківщині протягом минулої доби, пишуть у Генштабі ЗСУ.".