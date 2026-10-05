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Где атаковали оккупанты на Харьковщине, рассказали в Генштабе

Украина 08:06   05.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Где атаковали оккупанты на Харьковщине, рассказали в Генштабе Фото: Генштаб ВСУ

Семь боев зафиксировали на Харьковщине в течение минувших суток, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали шесть раз около Лимана, Терновой, Гоптовки, Терновой и Захаровки.

На Купянском – СОУ отбили один штурм врага в районе Купянска-Узлового.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений. Вчера противник нанес 1 ракетный и 85 авиационных ударов, во время которых сбросил 245 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9574 дрон-камикадзе и совершили 2335 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 39 – с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2026 в 08:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь боев зафиксировали на Харьковщине в течение минувших суток, пишут в Генштабе ВСУ.".