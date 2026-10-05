Где атаковали оккупанты на Харьковщине, рассказали в Генштабе

Семь боев зафиксировали на Харьковщине в течение минувших суток, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали шесть раз около Лимана, Терновой, Гоптовки, Терновой и Захаровки.

На Купянском – СОУ отбили один штурм врага в районе Купянска-Узлового.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений. Вчера противник нанес 1 ракетный и 85 авиационных ударов, во время которых сбросил 245 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9574 дрон-камикадзе и совершили 2335 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 39 – с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.