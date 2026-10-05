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Последствия смертельного удара по Харькову показали в ГСЧС (фото)

Происшествия 07:31   05.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Последствия смертельного удара по Харькову показали в ГСЧС (фото)

Утром 5 октября в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области показали последствия прилета «Бандероли» в Индустриальном районе.

Около 23:00 накануне, 4 октября, россияне ударили «Бандеролью» по многоэтажке в Индустриальном районе. Вскоре мэр Игорь Терехов уточнил: в результате обстрела погиб человек, еще шесть – ранены.

Последствия обстрела Харькова

Спасатели добавили: на месте «прилета» начался пожар: горело двухэтажное админздание, автомобили и мусор. Также повреждены около десяти близлежащих домов.

Последствия обстрела Харькова

«К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались оперативно-спасательные подразделения, пиротехники и психологи ГСЧС, а также сотрудники Нацполиции, медики, волонтеры и коммунальные службы города», – добавили спасатели.

Последствия обстрела Харькова

На данный момент пожар в Индустриальном районе ликвидирован, отметили в ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2026 в 07:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 5 октября в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области показали последствия прилета «Бандероли» в Индустриальном районе.".