Последствия смертельного удара по Харькову показали в ГСЧС (фото)

Утром 5 октября в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области показали последствия прилета «Бандероли» в Индустриальном районе.

Около 23:00 накануне, 4 октября, россияне ударили «Бандеролью» по многоэтажке в Индустриальном районе. Вскоре мэр Игорь Терехов уточнил: в результате обстрела погиб человек, еще шесть – ранены.

Спасатели добавили: на месте «прилета» начался пожар: горело двухэтажное админздание, автомобили и мусор. Также повреждены около десяти близлежащих домов.

«К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались оперативно-спасательные подразделения, пиротехники и психологи ГСЧС, а также сотрудники Нацполиции, медики, волонтеры и коммунальные службы города», – добавили спасатели.

На данный момент пожар в Индустриальном районе ликвидирован, отметили в ГСЧС.