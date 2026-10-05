Стало известно, кто погиб от «Бандероли» РФ в Харькове, пострадали двое копов

В Харьковской облпрокуратуре установили, что ракетами S-8000 «Бандероль» ударила РФ по нежилым зданиям в Индустриальном районе.

В результате «прилета» погиб 42-летний мужчина – он проезжал мимо места удара на авто. Пострадали шесть людей, среди них – двое полицейских.

В результате удара повреждены дома, кафе и авто.

«При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры города Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Напомним, около 23:00 4 октября, россияне ударили «Бандеролью» по многоэтажке в Индустриальном районе. Вскоре мэр Игорь Терехов уточнил: в результате обстрела погиб человек, еще шесть – ранены. Спасатели добавили: на месте «прилета» начался пожар: горело двухэтажное админздание, автомобили и мусор. Также повреждены около десяти близлежащих домов.