Стало відомо, хто загинув від “бандероли” РФ у Харкові, постраждали двоє копів

У Харківській облпрокуратурі встановили, що ракетами S-8000 «бандероль» вдарила РФ по нежитлових будівлях в Індустріальному районі.

Внаслідок “прильоту” загинув 42-річний чоловік – він проїжджав повз місця удару на авто. Постраждали шість людей, серед них двоє поліцейських.

Внаслідок удару пошкоджені будинки, кафе та авто.

“За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, близько 23:00 4 жовтня росіяни вдарили «бандеролью» по багатоповерхівці в Індустріальному районі. Незабаром мер Ігор Терехов уточнив: внаслідок обстрілу загинула людина, ще шість – поранені. Рятувальники додали: на місці «прильоту» почалася пожежа: горіла двоповерхова адмінбудівля, автомобілі та сміття. Також пошкоджені близько десяти прилеглих будинків.