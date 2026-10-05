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Стало відомо, хто загинув від “бандероли” РФ у Харкові, постраждали двоє копів

Події 08:59   05.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Стало відомо, хто загинув від “бандероли” РФ у Харкові, постраждали двоє копів

У Харківській облпрокуратурі встановили, що ракетами S-8000 «бандероль» вдарила РФ по нежитлових будівлях в Індустріальному районі. 

Внаслідок “прильоту” загинув 42-річний чоловік – він проїжджав повз місця удару на авто. Постраждали шість людей, серед них двоє поліцейських.

Наслідки обстрілу в Індустріальному районі

Внаслідок удару пошкоджені будинки, кафе та авто.

Наслідки обстрілу в Індустріальному районі

“За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, близько 23:00 4 жовтня росіяни вдарили «бандеролью» по багатоповерхівці в Індустріальному районі. Незабаром мер Ігор Терехов уточнив: внаслідок обстрілу загинула людина, ще шість – поранені. Рятувальники додали: на місці «прильоту» почалася пожежа: горіла двоповерхова адмінбудівля, автомобілі та сміття. Також пошкоджені близько десяти прилеглих будинків.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2026 в 08:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі встановили, що ракетами S-8000 «бандероль» вдарила РФ по нежитлових будівлях в Індустріальному районі. ".