460 км Сіверського Дінця – під окупацією: що відомо про якість води

Про “безпрецедентні виклики для забезпечення населення водою” заявив начальник Північно-Донецького басейнового управління водних ресурсів Сергій Трофанчук у коментарі Еспресо.

“Воєнні дії, спричинені збройною агресією Російської Федерації, що тривають з 2014 року суттєво вплинули на стан водних ресурсів сходу України, насамперед суббасейну річки Сіверський Донець – основного джерела водопостачання для регіону. Близько 50% площі водозбору та 460 км русла річки наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях. Це фактично зруйнувало усталену систему інтегрованого управління водними ресурсами та створило безпрецедентні виклики для забезпечення населення водою, екологічної безпеки та сталого розвитку регіону”, – сказав Трофанчук.

Найбільш критичні наслідки військових дій – це пошкодження гребель Печенізького та Оскільського водосховищ, які є руслогенеруючими для Сіверського Дінця. Також відбувається забруднення води в річці – через розриви боєприпасів, розлив паливно-мастильних матеріалів, забруднення прибережних територій та затоплення військової техніки. Найбільш істотними є наслідки для якості води, що відчуваються нижче за течією річки – на півдні Харківської області, а також – Донбасі. Фахівці оцінюють наслідки бойових дій для Дінця, моніторячи річки басейну Казенного Торця – їхні джерела перебувають на тимчасово окупованих територіях та там, де йдуть бої. У воді цих річок фіксують перевищення гігієнічних нормативів біохімічного та хімічного споживання кисню у 1,4 – 1,6 раза. Це означає, що у воді багато органічних та неорганічних забруднень, які активно окиснюються.

При цьому, за даними державного моніторингу у 2026 році в районах питних водозаборів Сіверського Дінця в Харківській області концентрації фізико-хімічних показників та металів не перевищують гігієнічних нормативів, крім біохімічного та хімічного. У Донецькій області ситуація суттєво гірша: там уже є підвищені концентрації у воді азоту та нафтопродуктів. А в пунктах моніторингу, з яких питне водопостачання не здійснюється, — перевищення норм свинцю до 1,1 раза та кадмію до 1,2 раза.