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Річка побіліла на Харківщині: що сталося, з’ясовує прокуратура (фото)

Суспільство 16:42   08.10.2026
Вікторія Яковенко
Річка побіліла на Харківщині: що сталося, з’ясовує прокуратура (фото)

Можливе забруднення річки на Богодухівщині перевіряють правоохоронці.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, під час моніторингу соцмереж 7 жовтня у мережі “Фейсбук” виявили відео з можливим екологічним правопорушенням у селі Павлівка Богодухівського району.

“На оприлюднених кадрах видно, що вода в річці Мерла набула неприродного білого кольору через ймовірне забруднення шкідливими речовинами та відходами”, – зазначили правоохоронці.

Прокурори внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 239 ККУ (забруднення або псування земель) та ч. 1 ст. 242 ККУ (порушення правил охорони вод).

“Наразі вживаються необхідні заходи для з’ясування обставин події та встановлення причетних осіб”, – додали в прокуратурі.

река побелела на Харьковщине

река побелела на Харьковщине

река побелела на Харьковщине

Нагадаємо, на річці Берестовій виявили мор риби, повідомляли у Берестинській міськраді 25 вересня. Зазначалось, що загиблу рибу виявили вранці в районі зони відпочинку. Правоохоронці уточнили, що у річці Берестова виявили близько 1406 екземплярів загиблої риби різних видів та розмірів. Слідчі внесли відомості до ЄРДР. У Берестинській міській раді опублікували результати аналізу води – фахівці виявили перевищення кількох показників.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 16:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Можливе забруднення річки на Богодухівщині перевіряють правоохоронці.".