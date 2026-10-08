Річка побіліла на Харківщині: що сталося, з’ясовує прокуратура (фото)

Можливе забруднення річки на Богодухівщині перевіряють правоохоронці.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, під час моніторингу соцмереж 7 жовтня у мережі “Фейсбук” виявили відео з можливим екологічним правопорушенням у селі Павлівка Богодухівського району.

“На оприлюднених кадрах видно, що вода в річці Мерла набула неприродного білого кольору через ймовірне забруднення шкідливими речовинами та відходами”, – зазначили правоохоронці.

Прокурори внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 239 ККУ (забруднення або псування земель) та ч. 1 ст. 242 ККУ (порушення правил охорони вод).

“Наразі вживаються необхідні заходи для з’ясування обставин події та встановлення причетних осіб”, – додали в прокуратурі.

Нагадаємо, на річці Берестовій виявили мор риби, повідомляли у Берестинській міськраді 25 вересня. Зазначалось, що загиблу рибу виявили вранці в районі зони відпочинку. Правоохоронці уточнили, що у річці Берестова виявили близько 1406 екземплярів загиблої риби різних видів та розмірів. Слідчі внесли відомості до ЄРДР. У Берестинській міській раді опублікували результати аналізу води – фахівці виявили перевищення кількох показників.