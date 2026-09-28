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Масова загибель риби на Харківщині: справою зайнялася поліція

Суспільство 16:09   28.09.2026
Вікторія Яковенко
Масова загибель риби на Харківщині: справою зайнялася поліція

Правоохоронці встановили, що у річці Берестова за межами міста Берестин виявлено близько 1406 екземплярів загиблої риби різних видів та розмірів.

Інформацію про масову загибель риби отримали 25 вересня, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«На місці події поліцейські провели огляд та відібрали зразки води й риби для проведення відповідних досліджень. До роботи залучили фахівців Державної екологічної інспекції у Харківській області та представників територіального органу Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм», – зазначили правоохоронці.

Сума завданих збитків наразі встановлюється.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 242 (порушення правил охорони вод) ККУ.

Наразі поліцейські встановлюються причини масової загибелі риби та особи, які можуть бути причетні до забруднення водойми. Слідчі дії тривають.

гибель рыбы на Харьковщине

Нагадаємо, на річці Берестовій виявили мор риби, повідомляли у Берестинській міськраді 25 вересня. Зазначалось, що загиблу рибу виявили вранці в районі зони відпочинку.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2026 в 16:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановили, що у річці Берестова за межами міста Берестин виявлено близько 1406 екземплярів загиблої риби різних видів та розмірів.".