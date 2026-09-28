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Массовая гибель рыбы на Харьковщине: делом занялась полиция

Общество 16:09   28.09.2026
Виктория Яковенко
Массовая гибель рыбы на Харьковщине: делом занялась полиция

Правоохранители установили, что в реке Берестовая за пределами города Берестин обнаружено около 1406 экземпляров погибшей рыбы разных видов и размеров.

Информацию о массовой гибели рыбы получили 25 сентября, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«На месте происшествия полицейские провели осмотр и отобрали образцы воды и рыбы для проведения соответствующих исследований. К работе были привлечены специалисты Государственной экологической инспекции в Харьковской области и представители территориального органа Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ», — отметили правоохранители.

Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) УКУ.

Полицейские устанавливаются причины массовой гибели рыбы и лица, которые могут быть причастны к загрязнению водоема. Следственные действия продолжаются.

гибель рыбы на Харьковщине

Напомним, на реке Берестовой обнаружили мор рыбы, сообщали в Берестинском горсовете 25 сентября. Отмечалось, что погибшую рыбу обнаружили утром в районе зоны отдыха.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2026 в 16:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители установили, что в реке Берестовая за пределами города Берестин обнаружено около 1406 экземпляров погибшей рыбы разных видов и размеров.".