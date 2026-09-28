Избили мужчину на Харьковщине: оправдательный приговор копам отменили

Суд отменил оправдательный приговор двум полицейским, которые, по данным следствия, избили мужчину в Золочеве. Дело направили на новое рассмотрение.

По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет о событиях, произошедших летом 2018 года в Золочеве.

«Около 00:05 двое полицейских задержали мужчину возле магазина и доставили его служебным автомобилем в местное отделение полиции. После общения с правоохранителями он решил покинуть отделение, однако отказался поставить подпись в журнале учета лиц, доставленных в административное здание полиции», — рассказали правоохранители.

Мужчина пошел в туалет. Туда за ним направились те же полицейские. Один из них ударил мужчину, другой схватил сзади и стал душить. Потерпевший потерял сознание, отметили в прокуратуре.

Придя в себя, пострадавшего снова избили, продолжают правоохранители. Полицейские надели на него наручники, вывели в служебный автомобиль и вывезли в нескольких километрах от Золочева в направлении села Макаровка.

«На месте один из правоохранителей распылил слезоточивое средство в лицо потерпевшего. Также они забрали с его мобильного телефона SIM-карту. После этого сняли наручники и оставили мужчину на месте», — установило следствие.

Действия обоих полицейских квалифицировали по ч. 2 ст. 365 УКУ – превышение служебных полномочий, сопровождавшееся насилием, применением специальных средств.

В 2021 году Золочевский районный суд оправдал обоих правоохранителей, признав недоказанным наличие в их действиях состава уголовного преступления.

Однако прокурор обжаловал этот приговор. В сентябре 2024 года Полтавский апелляционный суд оставил его без изменений.

«Не согласившись с этим решением, прокурор подал кассационную жалобу. Верховный Суд отменил определение апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 22 сентября Полтавский апелляционный суд по результатам нового рассмотрения удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, отменил оправдательный приговор и направил уголовное производство на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции», — подчеркнули в прокуратуре.