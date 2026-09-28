Взрыв раздался в Харькове: враг ударил по объекту инфраструктуры

Около 14:35 в Харькове был слышен взрыв. Армия РФ атаковала объект инфраструктуры в Индустриальном районе.

Дополнено в 14:47. На данный момент информация о пострадавших в результате удара по Индустриальному району не поступала, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

14:41. О «прилете» сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Детали пока уточняют.

Напомним, также взрывы в Харькове раздались около четырех утра 28 сентября. Мэр города сообщил о «прилетах» в Киевском и Салтовском районах. В последнем – удар пришелся по второму этажу многоэтажки, в Киевском – прилетело по частному сектору. В обоих районах повреждены по десять жилых домов. Мэр Игорь Терехов констатировал: за осень это был первый обстрел такого уровня, до этого до города долетали только беспилотники. Известно о 43 пострадавших, среди них – 11 детей.

В Харьковской облпрокуратуре тем временем установили: по предварительной версии, россияне выпустили по Харькову УМПБ-5.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области также показали, как выводили людей из обстрелянного дома в Салтовском районе 28 сентября – всего спасли больше трех десятков людей.