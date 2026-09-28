КАБ ударил в многоэтажку в Харькове, пострадали дети (дополнено)

Взрывы в Харькове раздались около четырех утра 28 сентября. Мэр города сообщил о «прилетах» КАБов в Киевском и Салтовском районах. Один из ударов пришелся по второму этажу многоэтажки, есть пострадавшие.

Дополнено в 05:16. Количество пострадавших в результате «прилета» в Харькове возросло до 14, среди них восемь детей.

Дополнено в 05:05. Пострадавших уже 11, среди них шестеро детей, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 05:00. Количество пострадавших в Салтовском районе возросло до девяти, среди них — пятеро детей, проинформировал Синегубов. Разрушены два этажа дома.

04:42. «В результате обстрела двух районов города КАБами повреждены несколько жилых домов в Киевском и Салтовском районах. По информации Ситуационного центра, в Салтовском районе КАБ попал в многоквартирный дом», — написал Терехов.

Он также сообщил о восьми пострадавших в Салтовском районе.

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о трех пострадавших детях: трех, восьми и 12 лет.

В 03:16 Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской авиацией на Харьковщину.

А непосредственно перед взрывами мониторинговые каналы писали о вероятном запуске «Бандеролей».