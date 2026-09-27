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Умер мальчик, получивший ожоги в результате атаки дронами по Харьковщине

Общество 21:36   27.09.2026
Оксана Якушко
Умер мальчик, получивший ожоги в результате атаки дронами по Харьковщине Фото: Сергей Зеленский

Умер 13-летний Александр Цацька, получивший 60% ожогов в результате удара российского БпЛА по частному дому в селе Катериновка Лозовского района.

Об этом сообщил Сергей Зеленский, председатель Лозовской городской территориальной громады.

«Врачи до последнего вздоха самоотверженно боролись за жизнь мальчика. Ожоги около 60% тела, из которых 20% были критически глубокими, оказались слишком тяжелыми для детского сердца. Эта страшная трагедия ворвалась в семью во время жестокого российского удара по селу Екатериновка 21 сентября», – рассказал Зеленский.

Вражеская атака не только забрала родительский дом, но и сразу оборвала жизнь мамы Александра — Ирины Цацьки, известной в громаде мастерице и волонтера.

«Саша был очень светлым, добрым и искренним ребенком — достойным сыном своей матери. От имени всего общества и от себя лично выражаю самые искренние, глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сашу и Ирину», — сказал Зеленский.

Напомним, утром 21 сентября мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщал, что с ночи враг массированно обстреливает Лозовскую громаду. Он информировал о двух погибших женщинах. Были пострадавшие в тяжелом состоянии, среди них – ребенок. Как информировал начальник ХОВА Олег Синегубов, БпЛА атаковал утром село Катериновка Лозовского района. Удар пришелся по частному дому. Известно, что пострадал 13-летний мальчик – его госпитализировали с тяжелыми ожогами, мать ребенка погибла.
Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил имена жертв российской атаки. Говорит: в результате массированного удара по громаде погибли две жительницы, которые всю жизнь посвятили образованию, культуре и воспитанию детей.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2026 в 21:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Умер 13-летний Александр Цацька, получивший 60% ожогов в результате удара российского БпЛА по частному дому в селе Катериновка Лозовского района.".