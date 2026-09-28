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За сутки из-за ударов РФ по Харьковщине погиб мужчина, пострадали 27 людей

Происшествия 09:26   28.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки из-за ударов РФ по Харьковщине погиб мужчина, пострадали 27 людей

Один погибший и 27 пострадавших – такие последствия обстрелов Харьковской области за сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове пострадали 25 человек, в том числе 9 детей; в с. Шестаково Старосалтовской громады погиб 67-летний мужчина, получила острую реакцию на стресс 65-летняя женщина; в пос. Шевченко получил острую реакцию на стресс 60-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковской области ударило такое вооружение:

  • шесть КАБов;
  • два БпЛА типа «Молния»;
  • шесть fpv-дронов;
  • 69 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2026 в 09:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один погибший и 27 пострадавших – такие последствия обстрелов Харьковской области за сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".