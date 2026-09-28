За сутки из-за ударов РФ по Харьковщине погиб мужчина, пострадали 27 людей

Один погибший и 27 пострадавших – такие последствия обстрелов Харьковской области за сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове пострадали 25 человек, в том числе 9 детей; в с. Шестаково Старосалтовской громады погиб 67-летний мужчина, получила острую реакцию на стресс 65-летняя женщина; в пос. Шевченко получил острую реакцию на стресс 60-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковской области ударило такое вооружение:

шесть КАБов;

два БпЛА типа «Молния»;

шесть fpv-дронов;

69 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.