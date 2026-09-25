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єВідновлення: сколько новых домов уже приобрели жители Харьковщины

Общество 13:49   25.09.2026
Виктория Яковенко
єВідновлення: сколько новых домов уже приобрели жители Харьковщины

В рамках программы «єВідновлення» профильные комиссии сформировали на Харьковщине 12578 сертификатов за уничтоженное имущество на общую сумму более 16,8 млрд гривен, сообщают в ХОВА.

В Харьковской области приобрели 6097 объектов недвижимости, в том числе 5111 квартир и 986 частных домов. Общая стоимость жилья составляет более 12 млрд грн, из них уплачено сертификатами — более 10 млрд. Всего уже использовано 8505 сертификатов.

«Большинство получателей приобрело жилье в Харькове, Изюмской, Балаклейской, Чугуевской и Дергачевской громадах. Часть жителей области воспользовалась сертификатами при покупке жилья в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областях Украины», — уточнили в ОВА.

Кроме этого, в Харьковской области подано 76410 заявлений на получение денежной помощи для ремонта поврежденного жилья. Больше всего обращений поступило от жителей Харькова, Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

Через приложение Дія жители региона подали 256 550 информационных сообщений о поврежденных объектах недвижимости. Денежную помощь для ремонта уже получил 49 851 заявитель на общую сумму более 5 млрд грн. Еще для 1707 человек компенсация согласована и передана на выплату на сумму более 136,6 млн грн.

За счет компенсаций на Харьковщине уже восстановлена ​​9831 квартира и 8208 частных домов, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2026 в 13:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках программы «єВідновлення» профильные комиссии сформировали на Харьковщине 12578 сертификатов за уничтоженное имущество на общую сумму более 16,8 млрд гривен".