Побили чоловіка на Харківщині: виправдувальний вирок копам скасували

Суд скасував виправдувальний вирок двом поліцейським, які, за даними слідства, побили чоловіка у Золочеві. Справу направили на новий розгляд.

За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про події, що сталися влітку 2018 року у Золочеві.

«Близько 00:05 двоє поліцейських затримали чоловіка біля магазину та доставили його службовим автомобілем до місцевого відділення поліції. Після спілкування з правоохоронцями він вирішив залишити відділення, однак відмовився поставити підпис у журналі обліку осіб, доставлених до адміністративної будівлі поліції», – розповіли правоохоронці.

Чоловік пішов до вбиральні. Туди за ним попрямували ті самі поліцейські. Один із них ударив чоловіка, інший схопив ззаду та почав душити. Потерпілий втратив свідомість, зазначили у прокуратурі.

Прийшовши до тями, потерпілого знову побили, продовжують правоохоронці. Поліцейські надягли на нього кайданки, вивели до службового автомобіля та вивезли за декілька км від Золочева у напрямку села Макарівка.

«На місці один із правоохоронців розпилив сльозогінний засіб в обличчя потерпілого. Також вони забрали з його мобільного телефону SIM-карту. Після цього зняли кайданки та залишили чоловіка на місці», – встановило слідство.

Дії обох поліцейських кваліфікували за ч. 2 ст. 365 ККУ — перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням спеціальних засобів.

У 2021 році Золочівський районний суд виправдав обох правоохоронців, визнавши недоведеним наявність у їхніх діях складу кримінального правопорушення.

Однак прокурор оскаржив цей вирок. У вересні 2024 року Полтавський апеляційний суд залишив його без змін.

«Не погодившись із цим рішенням, прокурор подав касаційну скаргу. Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду та направив справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. 22 вересня Полтавський апеляційний суд за результатами нового розгляду задовольнив апеляційну скаргу прокурора, скасував виправдувальний вирок та направив кримінальне провадження на новий судовий розгляд до суду першої інстанції», – підкреслили в прокуратурі.