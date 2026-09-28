FPV й «шахеди» атакували Харків минулого тижня: Терехов про наслідки

12 ворожих обстрілів пережив Харків за минулий тиждень, повідомляє мер Ігор Терехов.

“Дев’ять разів росіяни застосували FPV-дрони, ще тричі – “шахеди”. Вісім людей постраждали. У П’ятихатках внаслідок одного з влучань загинув чоловік”, – уточнив міський голова.

Найбільше дісталося північній частині міста – Київському та Салтівському районам. Також ворог бив по Шевченківському і Слобідському.

Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, автомобілі, дорожня інфраструктура, стадіон.

“Повітряні тривоги в Харкові тривали майже на 72 години, або на 48%, менше, ніж в області. Але ця різниця не повинна створювати хибного відчуття безпеки. Ворог постійно змінює засоби і тактику атак, тому кожне попередження про загрозу з неба потрібно сприймати серйозно”, – підкреслює Терехов.

Він також додав, що наразі Харків оговтується від нового нічного удару по багатоповерхівці.

“Ще з ночі рятувальники, медики, комунальники та аварійні служби знову працюють на місцях – допомагають людям, прибирають уламки, закривають вибиті вікна”, – додав мер.

Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько четвертої ранку 28 вересня. Мер міста повідомив про «прильоти» у Київському та Салтівському районах. В останньому – удар прийшовся по другому поверху багатоповерхівки, у Київському – прилетіло по приватному сектору. В обох районах пошкоджені по десять житлових будинків. Мер Ігор Терехов констатував: за осінь це був перший обстріл такого рівня, до цього до міста долітали лише безпілотники. Відомо про 43 постраждалих, серед них – 11 дітей.

У Харківській облпрокуратурі тим часом встановили: за попередньою версією, росіяни випустили по Харкову УМПБ-5.

У ГУ ДСНС України в Харківській області також показали, як виводили людей з обстріляного будинку в Салтівському районі 28 вересня – всього врятували понад три десятки людей.