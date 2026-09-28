Перебої в енергопостачанні вплинули на рух транспорту в Харкові: деталі

У Харківській міськраді повідомили, що через перебої в енергопостачанні спостерігаються затримки руху на трамвайних та тролейбусних маршрутах.

За даними мерії, трамваї тимчасово не курсують на Салтівському шосе.

Також тролейбуси тимчасово не курсують на наступних ділянках:

пр. Ново-Баварський, вул. Китаєнка, пр. Любові Малої, від розворотного кола «Просп. Дзюби» до вул. Дудинської;

пр. Льва Ландау;

пр. Героїв Харкова та вул. Олега Громадського, від вул. Харківських Дивізій до ст. м. «Захисників України»;

вул. Академіка Проскури, вул. Лісопарківська та Харківське шосе.

Рух транспорту поступово відновлюється.

Нагадаємо, близько 14:35 у Харкові було чутно вибух. Армія РФ атакувала обʼєкт інфраструктури в Індустріальному районі, повідомляв мер Ігор Терехов.