Перебої в енергопостачанні вплинули на рух транспорту в Харкові: деталі
У Харківській міськраді повідомили, що через перебої в енергопостачанні спостерігаються затримки руху на трамвайних та тролейбусних маршрутах.
За даними мерії, трамваї тимчасово не курсують на Салтівському шосе.
Також тролейбуси тимчасово не курсують на наступних ділянках:
- пр. Ново-Баварський, вул. Китаєнка, пр. Любові Малої, від розворотного кола «Просп. Дзюби» до вул. Дудинської;
- пр. Льва Ландау;
- пр. Героїв Харкова та вул. Олега Громадського, від вул. Харківських Дивізій до ст. м. «Захисників України»;
- вул. Академіка Проскури, вул. Лісопарківська та Харківське шосе.
Рух транспорту поступово відновлюється.
Нагадаємо, близько 14:35 у Харкові було чутно вибух. Армія РФ атакувала обʼєкт інфраструктури в Індустріальному районі, повідомляв мер Ігор Терехов.