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Перебої в енергопостачанні вплинули на рух транспорту в Харкові: деталі

Події 15:20   28.09.2026
Вікторія Яковенко
Перебої в енергопостачанні вплинули на рух транспорту в Харкові: деталі

У Харківській міськраді повідомили, що через перебої в енергопостачанні спостерігаються затримки руху на трамвайних та тролейбусних маршрутах.

За даними мерії, трамваї тимчасово не курсують на Салтівському шосе.

Також тролейбуси тимчасово не курсують на наступних ділянках:

  • пр. Ново-Баварський, вул. Китаєнка, пр. Любові Малої, від розворотного кола «Просп. Дзюби» до вул. Дудинської;
  • пр. Льва Ландау;
  • пр. Героїв Харкова та вул. Олега Громадського, від вул. Харківських Дивізій до ст. м. «Захисників України»;
  • вул. Академіка Проскури, вул. Лісопарківська та Харківське шосе.

Рух транспорту поступово відновлюється.

Нагадаємо, близько 14:35 у Харкові було чутно вибух. Армія РФ атакувала обʼєкт інфраструктури в Індустріальному районі, повідомляв мер Ігор Терехов.

Читайте також: FPV й «шахеди» атакували Харків минулого тижня: Терехов про наслідки

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2026 в 15:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді повідомили, що через перебої в енергопостачанні спостерігаються затримки руху на трамвайних та тролейбусних маршрутах.".