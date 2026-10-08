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Река побелела на Харьковщине: что произошло, выясняет прокуратура (фото)

Общество 16:42   08.10.2026
Виктория Яковенко
Река побелела на Харьковщине: что произошло, выясняет прокуратура (фото)

Возможное загрязнение реки на Богодуховщине проверяют правоохранители.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, во время мониторинга соцсетей 7 октября в Facebook обнаружили видео с возможным экологическим правонарушением в селе Павловка Богодуховского района.

«На кадрах видно, что вода в реке Мерла приобрела неестественный белый цвет из-за вероятного загрязнения вредными веществами и отходами», — отметили правоохранители.

Прокуроры внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 239 УКУ (загрязнение или порча земель) и ч. 1 ст. 242 УКУ (нарушение правил охраны вод).

«Сейчас принимаются необходимые меры для выяснения обстоятельств происшествия и установления причастных лиц», — добавили в прокуратуре.

река побелела на Харьковщине

река побелела на Харьковщине

река побелела на Харьковщине

Напомним, на реке Берестовой обнаружили мор рыбы, сообщали в Берестинском горсовете 25 сентября. Отмечалось, что погибшую рыбу обнаружили утром в районе зоны отдыха. Правоохранители уточнили, что в реке Берестовой обнаружили около 1406 экземпляров погибшей рыбы разных видов и размеров. Следователи внесли сведения в ЕРДР. В Берестинском городском совете опубликовали результаты анализа воды – специалисты выявили превышение нескольких показателей.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2026 в 16:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возможное загрязнение реки на Богодуховщине проверяют правоохранители.".