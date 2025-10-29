Белое вещество нашли в реке на Харьковщине – началось расследование
В Харьковской областной прокуратуре сообщили: начали расследование после публикации о возможном загрязнении реки Мерло в СМИ 23 октября этого года.
Речь идет о публикации «Вестника Богодуховщины». Согласно сообщению, в нескольких участках водоема – под мостом в Селе Павловка, а также неподалеку от железнодорожного вокзала в Богодухове заметили помутнение воды. Также в реку вылили подозрительное вещество белого цвета.
«Учитывая серьезность ситуации и возможное нарушение природоохранного законодательства, прокуратура внесла соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения правил охраны вод (ч. 1 ст. 242 Уголовного кодекса Украины)», – пишут в прокуратуре.
Кроме того, правоохранители планируют установить источники попадания вещества и лиц либо предприятия, которые могли быть нарушителями требований экологической безопасности.
