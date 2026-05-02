Подросток ранен из-за налета российских БпЛА в пригороде Харькова (фото)

Ночью «прилет» был в поселке Васищево. Там разрушены и горели частные дома. Пострадали шесть человек, в том числе 16-летний подросток.

«Вооруженные силы РФ нанесли удары беспилотными летательными аппаратами (предварительно типа «Герань-2″) по пос. Васищево Харьковского района. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили. Три женщины и мужчина подверглись острой реакции на стресс — медицинская помощь им оказана на месте. Женщина и 16-летний парень получили ранения», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области следом уточнила: в Васищево горели два частных дома и гараж. Огонь охватил площадь 300 квадратных метров. Повреждены соседние дома и хозпостройки.

Напомним, ночью в Харькове и области был массированный налет «Шахедов». В городе один из беспилотников влетел в 12-й этаж жилого дома. Он не сдетонировал. 23-летний мужчина, который находился в квартире, получил ранение стеклом. Также у двух жителей дома — острая реакция на стресс. «Прилет» без пострадавших был в Холодногорском районе. В Салтовском обнаружили обломки БпЛА.