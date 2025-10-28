Live
Берег реки в Харькове заняли незаконно и устроили там бизнес — прокуратура

Общество 18:27   28.10.2025
Елена Нагорная
Следствие считает, что парковку на участке в пределах прибрежной защитной полосы реки Немышля организовали незаконно. 41-летнему харьковчанину вручили подозрение.

Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, мужчина организовал парковку в мае 2023 года — огородил территорию бетонными и металлическими конструкциями в виде забора.

За услуги парковки подозреваемый получал деньги.

«При этом он не имел никаких документов, необходимых для осуществления указанной коммерческой деятельности, а государственная регистрация о передаче ему в собственность или предоставлении в пользование земельного участка отсутствует», — отмечают в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении по факту самовольного занятия земельного участка, совершенного в отношении земель в охранной зоне (ч. 2 ст. 197-1 УКУ).

Как ранее сообщала МГ «Объектив», земельный участок с курганом вернули государству в Харьковской области. По данным облпрокуратуры, в 2014 году районная госадминистрация незаконно передала землю площадью более 0,3 га, расположенную на территории Близнюковского поссовета, в частную собственность. После этого участок разделили, сдали в аренду и продали. Никаких согласований с компетентными органами не было.

Автор: Елена Нагорная
