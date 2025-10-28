Live
Берег річки в Харкові зайняли незаконно і влаштували там бізнес – прокуратура

Суспільство 18:27   28.10.2025
Олена Нагорна
Слідство вважає, що парковку на ділянці у межах прибережної захисної смуги річки Немишля організували незаконно. 41-річному харків’янину вручили підозру.

Як повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, чоловік організував парковку у травні 2023 року – огородив територію бетонними та металевими конструкціями у вигляді паркану.

За послуги паркування підозрюваний отримував гроші.

“При цьому він не мав жодних документів, необхідних для здійснення вказаної комерційної діяльності, а державна реєстрація про передачу йому у власність чи надання у користування земельної ділянки відсутня”, – зазначають у прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого щодо земель в охоронній зоні (ч. 2 ст. 197-1 ККУ).

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, ділянку з курганом повернули державі у Харківській області. За даними облпрокуратури, у 2014 році районна держадміністрація незаконно передала землю площею понад 0,3 га, розташовану на території Близнюківської селищної ради, у приватну власність. Після цього ділянку розділили, здали в оренду та продали. Жодних погоджень із компетентними органами не було.

Читайте також: В Угорщину за $15 тисяч: на переправці ухилянта з Харкова спіймали військового

Автор: Олена Нагорна
