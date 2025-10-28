В Угорщину за $15 тисяч: на переправці ухилянта з Харкова спіймали військового

Про викриття у Харківській області схеми переправлення чоловіків до Угорщини повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції. Шлях пролягав через Закарпатську область та коштував 15 тисяч доларів.

За даними правоохоронців, керував процесом з-за кордону уродженець Донеччини – підшукував клієнтів, займався комунікацією та розподілом грошей. Зв’язок з охочими перетнути кордон він підтримував виключно через месенджери.

За безпосередню реалізацію плану відповідав 38-річний військовий, якого й затримали під час отримання грошей від клієнта.

Військовий мав забрати чоловіка з Харкова та доставити його до Ужгорода, уникаючи перевірок на блокпостах. Після прибуття – допомогти перетнути кордон. За свої дії фігурант мав отримати 2 тисячі доларів. Решту коштів – 13 тринадцять тисяч доларів – клієнт повинен був передати на Закарпатті ще одній довіреній особі організатора.

Затриманому військовому вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває з метою встановлення всіх причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці передали до суду справу 55-річного мешканця Харкова. Слідство вважає, що він допомагав ухилянтам незаконно виїжджати за кордон.