Під Харковом застрелили собаку – поліція з’ясувала мотиви підозрюваного

Вбивство тварини сталося 10 липня у селищі Докучаєвське Роганської громади, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Повідомили про подію перехожі, які побачили біля житлового будинку закривавленого собаку та чули звуки пострілів.

Поліцейські встановили, що 59-річний місцевий мешканець здійснив два постріли з власної рушниці в собаку.

«Після чого, переконавшись, що пес помер, викинув його тіло в сміттєвий бак та пішов додому», – розповіли правоохоронці.

За даними поліції, фігурант зробив це через неприязнь до безпритульних собак.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше підозру отримав 39-річний чоловік, який, за даними слідства, застрелив власного собаку в Дергачах. Інцидент стався наприкінці липня, інформували в ГУ Нацполіції в Харківській області.