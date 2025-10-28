Live
Під Харковом застрелили собаку – поліція з’ясувала мотиви підозрюваного

Суспільство 16:49   28.10.2025
Вікторія Яковенко
Під Харковом застрелили собаку – поліція з’ясувала мотиви підозрюваного Фото: ГУНП в Харківській області

Вбивство тварини сталося 10 липня у селищі Докучаєвське Роганської громади, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Повідомили про подію перехожі, які побачили біля житлового будинку закривавленого собаку та чули звуки пострілів.

Поліцейські встановили, що 59-річний місцевий мешканець здійснив два постріли з власної рушниці в собаку.

«Після чого, переконавшись, що пес помер, викинув його тіло в сміттєвий бак та пішов додому», – розповіли правоохоронці.

За даними поліції, фігурант зробив це через неприязнь до безпритульних собак.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше підозру отримав 39-річний чоловік, який, за даними слідства, застрелив власного собаку в Дергачах. Інцидент стався наприкінці липня, інформували в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Читайте також: Кинув гранату в гараж: жителя Богодухова засудили за вбивство

Автор: Вікторія Яковенко
