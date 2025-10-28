Під Харковом застрелили собаку – поліція з’ясувала мотиви підозрюваного
Вбивство тварини сталося 10 липня у селищі Докучаєвське Роганської громади, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Повідомили про подію перехожі, які побачили біля житлового будинку закривавленого собаку та чули звуки пострілів.
Поліцейські встановили, що 59-річний місцевий мешканець здійснив два постріли з власної рушниці в собаку.
«Після чого, переконавшись, що пес помер, викинув його тіло в сміттєвий бак та пішов додому», – розповіли правоохоронці.
За даними поліції, фігурант зробив це через неприязнь до безпритульних собак.
Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, раніше підозру отримав 39-річний чоловік, який, за даними слідства, застрелив власного собаку в Дергачах. Інцидент стався наприкінці липня, інформували в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Читайте також: Кинув гранату в гараж: жителя Богодухова засудили за вбивство
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: докучаевское, поліція, собака;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Під Харковом застрелили собаку – поліція з’ясувала мотиви підозрюваного», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2025 в 16:49;