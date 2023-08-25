Блохи, глисти та рани: що з 15-ма собаками, вилученими з квартири під Харковом
15 собак, яких вилучили із квартири мешканки селища Докучаєвське під Харковом, “тотально занедбані”.
Про такі висновки обстеження ветлікарями повідомили у фейсбуці харківського КП “Центр поводження з тваринами”.
“Травмовані вуха, запалені очі та ясна, купа бліх та глисти. Є собаки зі застарілими та свіжими ранами від бійок. Є вагітні собаки… Собаки не соціалізовані, є дикі та агресивні. Вік тварин коливається від 6 місяців до 7 років”, – розповіли комунальники.
У деяких тварин фахівці виявили сліди від мотузок і припускають, що господарка прив’язувала собак у квартирі не тільки за шиї, а й за лапи.
Ветеринари КП обробили тваринам рани, провели обробку від паразитів, почистили вуха та промили очі. І сподіваються, що собаки знайдуть нових люблячих господарів.
Фото: КП “Центр поводження з тваринами”
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 18:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 собак, яких вилучили із квартири мешканки селища Докучаєвське під Харковом, “тотально занедбані”.".