Морила голодом 15 собак: на Харківщині викрили мучительку (фото)

Поліція повідомила про факти жорстокого поводження з тваринами на Харківщині. Підозрюють мешканку Докучаєвського, яка тримала у квартирі 15 собак.

“Жінка утримувала у квартирі у неналежних умовах понад 15 собак, яких майже не вигулювала та не забезпечувала достатньою кількістю їжі”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

На сусідку до поліції заявили інші мешканці будинку у селищі Докучаєвське. Змучені собаки періодично вистрибували з вікон її квартири та нападали на людей. При цьому тварини не щеплені від сказу.

“Громадянка рідко вигулювала собак на вулиці, фізичні потреби вони справляли в помешканні, де немає каналізації. Крім того, господарка не забезпечує їх достатньою кількістю їжі та постійний доступ до води”, – зазначили поліціянти.

За фактом вони відкрили кримінальне провадження. А 23 серпня на підставі рішення суду провели слідчі дії у квартирі.

Звідти вилучили 15 собак (зокрема – двох цуценят).

“Собаки знаходились у кволому та хворобливому стані. Після проведення огляду тварин передали для подальшого обстеження та лікування”, – повідомили в поліції.