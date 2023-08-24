Морила голодом 15 собак: на Харківщині викрили мучительку (фото)
Поліція повідомила про факти жорстокого поводження з тваринами на Харківщині. Підозрюють мешканку Докучаєвського, яка тримала у квартирі 15 собак.
“Жінка утримувала у квартирі у неналежних умовах понад 15 собак, яких майже не вигулювала та не забезпечувала достатньою кількістю їжі”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
На сусідку до поліції заявили інші мешканці будинку у селищі Докучаєвське. Змучені собаки періодично вистрибували з вікон її квартири та нападали на людей. При цьому тварини не щеплені від сказу.
“Громадянка рідко вигулювала собак на вулиці, фізичні потреби вони справляли в помешканні, де немає каналізації. Крім того, господарка не забезпечує їх достатньою кількістю їжі та постійний доступ до води”, – зазначили поліціянти.
За фактом вони відкрили кримінальне провадження. А 23 серпня на підставі рішення суду провели слідчі дії у квартирі.
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Звідти вилучили 15 собак (зокрема – двох цуценят).
“Собаки знаходились у кволому та хворобливому стані. Після проведення огляду тварин передали для подальшого обстеження та лікування”, – повідомили в поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 10:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція повідомила про факти жорстокого поводження з тваринами на Харківщині. Підозрюють мешканку Докучаєвського, яка тримала у квартирі 15 собак".