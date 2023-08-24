Морила голодом 15 собак: на Харьковщине разоблачили мучительницу (фото)

Полиция сообщила о фактах жестокого обращения с животными на Харьковщине. Подозревают жительницу Докучаевского, которая держала в квартире 15 собак.

«Женщина содержала в квартире в ненадлежащих условиях более 15 собак, которых почти не выгуливала и не снабжала достаточным количеством пищи», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На соседку в полицию заявили другие жители дома в поселке Докучаевское. Измученные собаки периодически выпрыгивали из окон ее квартиры и нападали на людей. При этом животные не привиты от бешенства.

«Гражданка редко выгуливала собак на улице, физические нужды они справляли в доме, где нет канализации. Кроме того, хозяйка не обеспечивает их достаточное количество пищи и постоянный доступ к воде», — отметили полицейские.

По факту они открыли уголовное производство. А 23 августа на основании решения суда провели следственные действия в квартире.

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Оттуда изъяли 15 собак (в том числе — двух щенков).

«Собаки находились в слабом и болезненном состоянии. После осмотра животных передали для дальнейшего обследования и лечения», — сообщили в полиции.