Морила голодом 15 собак: на Харьковщине разоблачили мучительницу (фото)
Полиция сообщила о фактах жестокого обращения с животными на Харьковщине. Подозревают жительницу Докучаевского, которая держала в квартире 15 собак.
«Женщина содержала в квартире в ненадлежащих условиях более 15 собак, которых почти не выгуливала и не снабжала достаточным количеством пищи», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На соседку в полицию заявили другие жители дома в поселке Докучаевское. Измученные собаки периодически выпрыгивали из окон ее квартиры и нападали на людей. При этом животные не привиты от бешенства.
«Гражданка редко выгуливала собак на улице, физические нужды они справляли в доме, где нет канализации. Кроме того, хозяйка не обеспечивает их достаточное количество пищи и постоянный доступ к воде», — отметили полицейские.
По факту они открыли уголовное производство. А 23 августа на основании решения суда провели следственные действия в квартире.
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Оттуда изъяли 15 собак (в том числе — двух щенков).
«Собаки находились в слабом и болезненном состоянии. После осмотра животных передали для дальнейшего обследования и лечения», — сообщили в полиции.
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 10:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция сообщила о фактах жестокого обращения с животными на Харьковщине. Подозревают жительницу Докучаевского, которая держала в квартире 15 собак".