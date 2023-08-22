Бешеная лиса покусала пожилую женщину на Харьковщине
Случай бешенства у лисы был зарегистрирован в селе Шляховое.
Об этом со ссылкой на Красноградское районное управление ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщили в Кегичевском поселковом совете.
По их данным, больная лиса покусала пожилую женщину.
«Село Шляховое признано неблагополучной на бешенство территорией. Угрожающей зоной касательно бешенства считается село Высокое и улица Дружбы поселка Слобожанское», — отметили в поселковом совете.
Сейчас в этих населенных пунктах проводятся профилактические прививки против бешенства домашних животных (котов, собак, крупного, мелкого рогатого скота и лошадей).
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 11:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Случай бешенства у лисы был зарегистрирован в селе Шляховое.".