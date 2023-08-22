Live
  • Вт 22.08.2023
    • Харьков
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.89
    • 🟢

Бешеная лиса покусала пожилую женщину на Харьковщине

Общество 11:54   22.08.2023
Виктория Яковенко
Бешеная лиса покусала пожилую женщину на Харьковщине

Случай бешенства у лисы был зарегистрирован в селе Шляховое.

Об этом со ссылкой на Красноградское районное управление ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщили в Кегичевском поселковом совете.

По их данным, больная лиса покусала пожилую женщину.

«Село Шляховое признано неблагополучной на бешенство территорией. Угрожающей зоной касательно бешенства считается село Высокое и улица Дружбы поселка Слобожанское», — отметили в поселковом совете.

Сейчас в этих населенных пунктах проводятся профилактические прививки против бешенства домашних животных (котов, собак, крупного, мелкого рогатого скота и лошадей).

Читайте также: Бешеная кошка отправила на уколы трех жителей громады на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
На 380 млн грн экс-глава СБУ Харьковщины Дудин подал иск к правоохранителям
На 380 млн грн экс-глава СБУ Харьковщины Дудин подал иск к правоохранителям
21.08.2023, 17:18
Как россияне врут о происходящем на Купянском направлении: анализ ISW
Как россияне врут о происходящем на Купянском направлении: анализ ISW
22.08.2023, 08:08
На юге Харьковщины стихия сегодня срывала крыши и валила деревья (фото)
На юге Харьковщины стихия сегодня срывала крыши и валила деревья (фото)
21.08.2023, 21:39
В ХОВА определились с комендантским часом в Харькове на праздники
В ХОВА определились с комендантским часом в Харькове на праздники
22.08.2023, 08:53
ВСУ добились тактически значимых успехов на юге — ISW
ВСУ добились тактически значимых успехов на юге — ISW
22.08.2023, 07:39
Сообщали, где вручают повестки: в Харькове пойдет под суд владелец ТГ-канала
Сообщали, где вручают повестки: в Харькове пойдет под суд владелец ТГ-канала
22.08.2023, 12:23

Новости по теме:

11:14
«Они не хотят покидать свою землю» — Синегубов об эвакуации с Купянщины
16:03
На Харьковщине за неделю подорвался один человек: мужчина возился на даче
14:48
На Харьковщине за неделю утонули три человека: подробности ГСЧС
14:26
На Харьковщине разоблачили «министра» оккупантов, которого прислала РФ
13:52
На Харьковщине во вторник – грозы: синоптики предупреждают об опасности

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Бешеная лиса покусала пожилую женщину на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 11:54;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Случай бешенства у лисы был зарегистрирован в селе Шляховое.".