Бешеная кошка отправила на уколы трех жителей громады на Харьковщине

Случай бешенства у кошки был зарегистрирован 15 августа в селе Африкановка Барвенковской громады Изюмского района.

Животное жило в частном дворе, однако против бешенства привито не было, рассказывают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

Сообщается, что пострадали три человека, которым уже делают антирабические прививки.

За последний месяц это уже четвертый случай бешенства в Изюмском районе, отмечают специалисты. Они были зарегистрированы в конце июля в селе Родное Барвенковской громады и в начале августа в Балаклейской громаде (села Калиновка и Завгороднее). Получают антирабическое лечение шестеро пострадавших.

«С целью защиты от этой особо опасной болезни нужно ежегодно прививать домашних животных, избегать общения с незнакомыми и дикими животными. В случае получения повреждения как от диких, бездомных, так и животных, имеющих владельцев, необходимо немедленно обратиться к врачу», — напоминают специалисты.

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