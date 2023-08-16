Скажена кішка відправила на уколи трьох жителів громади на Харківщині
Випадок сказу у кішки було зареєстровано 15 серпня у селі Африканівка Барвінківської громади Ізюмського району.
Тварина жила у приватному дворі, проте проти сказу щеплена не була, розповідають у ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.
Повідомляється, що постраждали троє людей, яким уже роблять антирабічні щеплення.
За останній місяць це вже четвертий випадок сказу в Ізюмському районі, зазначають фахівці. Вони були зареєстровані наприкінці липня у селі Рідне Барвінківської громади та на початку серпня у Балаклійській громаді (села Калинівка та Завгороднє). Отримують антирабічне лікування шестеро постраждалих.
“З метою захисту від цієї особливо небезпечної хвороби треба щороку щеплювати свійських тварин, уникати спілкування з незнайомими та дикими тваринами. У разі отримання пошкодження як від диких, безпритульних, так й тварин, що мають власників, необхідно негайно звернутися до лікаря”, – нагадують фахівці.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 19:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Випадок сказу у кішки було зареєстровано 15 серпня у селі Африканівка Барвінківської громади Ізюмського району.".