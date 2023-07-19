П’ять випадків сказу тварин зафіксували за пів року на Харківщині

За пів року у Харківській області підтвердили 5 випадків сказу – у 3 собак, кота та дикої тварини – червоної лисиці. Усі випадки зафіксували на Лозівщині.

Про це повідомили у ХОВА. Наразі триває підготовка до осінньої імунізації диких тварин проти сказу. У Держпродспоживслужби замовили майже 300 тисяч доз приманок з вакциною.

«За пів року Державною службою ветеринарної медицини області вакциновано 38 тисяч собак, 27 тисяч кішок, 9 тисяч великої рогатої худоби. У тому числі заходи з профілактики сказу проводяться на деокупованих територіях регіону, де з початку поточного року щеплено майже 6 тисяч собак та більш як 5 тисяч котів», – сказав в.о начальника ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області Андрій Бабарук.