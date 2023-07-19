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П’ять випадків сказу тварин зафіксували за пів року на Харківщині

Суспільство 13:26   19.07.2023
Вікторія Яковенко
П’ять випадків сказу тварин зафіксували за пів року на Харківщині

За пів року у Харківській області підтвердили 5 випадків сказу – у 3 собак, кота та дикої тварини – червоної лисиці. Усі випадки зафіксували на Лозівщині.

Про це повідомили у ХОВА. Наразі триває підготовка до осінньої імунізації диких тварин проти сказу. У Держпродспоживслужби замовили майже 300 тисяч доз приманок з вакциною.

«За пів року Державною службою ветеринарної медицини області вакциновано 38 тисяч собак, 27 тисяч кішок, 9 тисяч великої рогатої худоби. У тому числі заходи з профілактики сказу проводяться на деокупованих територіях регіону, де з початку поточного року щеплено майже 6 тисяч собак та більш як 5 тисяч котів», – сказав в.о начальника ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області Андрій Бабарук.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 13:26;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За пів року у Харківській області підтвердили 5 випадків сказу – у 3 собак, кота та дикої тварини – червоної лисиці. Усі випадки зафіксували на Лозівщині.".