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Пять случаев бешенства животных зафиксировали за полгода на Харьковщине

Общество 13:26   19.07.2023
Виктория Яковенко
Пять случаев бешенства животных зафиксировали за полгода на Харьковщине

В течение полугода в Харьковской области подтвердили 5 случаев бешенства — у 3 собак, кота и дикого животного — красной лисы. Все случаи были зафиксированы на Лозовщине.

Об этом сообщили в ХОВА. Сейчас идет подготовка к осенней иммунизации диких животных против бешенства. У Госпродпотребслужбы заказали почти 300 тысяч доз приманок с вакциной.

«За полгода Государственная служба ветеринарной медицины области вакцинировали 38 тысяч собак, 27 тысяч кошек, 9 тысяч крупного рогатого скота. В том числе меры по профилактике бешенства проводятся на деоккупированных территориях региона, где с начала текущего года привито почти 6 тысяч собак и более 5 тысяч кошек», — сказал и.о. начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области Андрей Бабарук.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 13:26;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение полугода в Харьковской области подтвердили 5 случаев бешенства — у 3 собак, кота и дикого животного — красной лисы. Все случаи были зафиксированы на Лозовщине.".