Пять случаев бешенства животных зафиксировали за полгода на Харьковщине

В течение полугода в Харьковской области подтвердили 5 случаев бешенства — у 3 собак, кота и дикого животного — красной лисы. Все случаи были зафиксированы на Лозовщине.

Об этом сообщили в ХОВА. Сейчас идет подготовка к осенней иммунизации диких животных против бешенства. У Госпродпотребслужбы заказали почти 300 тысяч доз приманок с вакциной.

«За полгода Государственная служба ветеринарной медицины области вакцинировали 38 тысяч собак, 27 тысяч кошек, 9 тысяч крупного рогатого скота. В том числе меры по профилактике бешенства проводятся на деоккупированных территориях региона, где с начала текущего года привито почти 6 тысяч собак и более 5 тысяч кошек», — сказал и.о. начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области Андрей Бабарук.