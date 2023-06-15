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Впервые за два года бешеная лиса напала на человека на Харьковщине (видео)

Происшествия 19:02   15.06.2023
Павло Велицький
Оксана Якушко
Впервые за два года бешеная лиса напала на человека на Харьковщине (видео)

В селе Смирновка Лозовской громады на женщину напала лиса. Эпидемиологи говорят, что этот район на Харьковщине неблагополучный в отношении бешенства среди животных. Потому что в текущем году там бешенством заболели уже четверо домашних животных. А дикая лиса – это уже пятый случай.

На заседании противоэпизоотической комиссии Лозовского городского совета 14 июня ввели карантинные ограничения в селе и соседних населенных пунктах.

«Это был первый случай за два года. Этот случай произошел в частном дворе. Забежала дикая лиса. Хозяйка начала ее выгонять. Она ее укусила. Помогла соседка, пришла на помощь, и они убили эту лису. И затем проведели исследование, и 13 года июня подтвердили, что лиса была больна бешенством. Поэтому женщину 65 года рождения доставили в областную травматологическую больницу в антирабическое отделение. И сейчас ей проводят антирабическую терапию. Лекарств достаточно, иммуноглобулинов достаточно», – рассказал Максим Хаустов, директор Департамента здравоохранения ХОВА.

«Район неблагополучный по поводу возникновения бешенства среди животных. И в текущем году там уже зарегистрировано было четыре случая бешенства среди домашних животных. И вот дикая лиса – это уже 5-й. То есть, там с текущего года продолжается эпизоотия. И поэтому на сегодня прививают всех домашних животных ветеринарной службой и опрашивают всех, может еще кто-то не обратился за медицинской помощью», — сообщила Татьяна Карлова, заведующая отделением эпиднадзора и профилактики инфекционных болезней ГУ Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Читайте также: Бешенство на Харьковщине. В Лозовской громаде вводят карантин из-за лисы

Автор: Павло Велицький, Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 19:02;

    • Корреспондент Павло Велицький, Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Смирновка Лозовской громады на женщину напала лиса. Эпидемиологи говорят, что этот район на Харьковщине неблагополучный в отношении бешенства среди животных. Потому что в текущем году там бешенством заболели уже четверо домашних животных. А дикая лиса – это уже пятый случай.".