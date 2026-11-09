Укусила хозяина: в Краснокутской громаде ввели карантин из-за бешеной собаки

В Краснокутской громаде зарегистрирован случай бешенства домашней собаки. Животное укусило своего хозяина, а через время умерло, сообщили в Госпродпотребслужбе в Харьковской области.

ЧП случилось 5 ноября 2026 года в селе Водяное. Специалисты обнаружили у погибшей собаки антиген вируса бешенства.

На территории села Водяное введены карантинные ограничения.

Напомним, на территории поселка Ударное Люботинской громады обнаружен случай бешенства у двух котов. Оба животных погибли. Другие домашние питомцы проходят антирабическую терапию.