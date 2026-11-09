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Укусила хозяина: в Краснокутской громаде ввели карантин из-за бешеной собаки

Происшествия 21:13   09.11.2026
Татьяна Литвина
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Укусила хозяина: в Краснокутской громаде ввели карантин из-за бешеной собаки

В Краснокутской громаде зарегистрирован случай бешенства домашней собаки. Животное укусило своего хозяина, а через время умерло, сообщили в Госпродпотребслужбе в Харьковской области.

ЧП случилось 5 ноября 2026 года в селе Водяное. Специалисты обнаружили у погибшей собаки антиген вируса бешенства.

На территории села Водяное введены карантинные ограничения.

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Напомним, на территории поселка Ударное Люботинской громады обнаружен случай бешенства у двух котов. Оба животных погибли. Другие домашние питомцы проходят антирабическую терапию.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2026 в 21:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Краснокутской громаде зарегистрирован случай бешенства домашней собаки. Животное укусило своего хозяина, а через время умерло.".