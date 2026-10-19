Более 334 тысяч приманок разложили на территории Харьковщины: для чего
В шести районах области разложили 334 309 приманок с вакцины против бешенства. Удалось охватить территорию общей площадью 13 372,36 км, сообщили в Госпродпотребслужбе Харьковской области.
В Харьковской области завершили кампанию по пероральной иммунизации диких мясоядных животных против бешенства.
Кампания длилась с 5 по 17 октября 2026 года. Приманки с вакциной раскладывали вручную 380 человек (135 рабочих групп), в том числе специалисты государственных больниц ветеринарной медицины Харьковской области, представители лесных и охотничьих угодий при поддержке органов местного самоуправления.
Приманки раскладывали на опушках, обочинах дорог, у рек, вокруг населенных пунктов, на перекрестках дорог, территориях вырубок и сельскохозяйственных угодьях в шести районах:
- Богодуховском,
- Берестинском,
- Изюмском,
- Харьковском,
- Лозовском,
- Чугуевском.
Цель кампании – предотвратить распространение бешенства среди диких мясоедных животных, которые чаще всего являются разносчиками заболевания.
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Напомним, случай бешенства зарегистрировали в Новопокровской громаде Чугуевского района, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области. От него умерла бездомная кошка, которую подкармливала местная жительница.