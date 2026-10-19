Более 334 тысяч приманок разложили на территории Харьковщины: для чего

В шести районах области разложили 334 309 приманок с вакцины против бешенства. Удалось охватить территорию общей площадью 13 372,36 км, сообщили в Госпродпотребслужбе Харьковской области.

В Харьковской области завершили кампанию по пероральной иммунизации диких мясоядных животных против бешенства.

Кампания длилась с 5 по 17 октября 2026 года. Приманки с вакциной раскладывали вручную 380 человек (135 рабочих групп), в том числе специалисты государственных больниц ветеринарной медицины Харьковской области, представители лесных и охотничьих угодий при поддержке органов местного самоуправления.

Приманки раскладывали на опушках, обочинах дорог, у рек, вокруг населенных пунктов, на перекрестках дорог, территориях вырубок и сельскохозяйственных угодьях в шести районах:

Богодуховском,

Берестинском,

Изюмском,

Харьковском,

Лозовском,

Чугуевском.

Цель кампании – предотвратить распространение бешенства среди диких мясоедных животных, которые чаще всего являются разносчиками заболевания.

Напомним, случай бешенства зарегистрировали в Новопокровской громаде Чугуевского района, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области. От него умерла бездомная кошка, которую подкармливала местная жительница.