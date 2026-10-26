Попала в оптоволокно: на Харківщині поліцейські врятували крилатого побратима

Бійці полку поліції особливого призначення врятували птаха, який заплутався в оптоволокні, залишеному ворожим FPV-дроном, і не міг самостійно звільнитися.

Як розповіли в облуправлінні поліції, поліцейські помітили птаха під час обходу позицій.

Правоохоронці обережно розплутали волокна та випустили пернатого на волю.

“Ця історія має особливе значення для бійців, адже саме такого птаха зображено на шевроні Полку поліції особливого призначення. Тому поліцейські врятували не лише маленьке життя, а й свого символічного побратима”, – кажуть у поліції.

Нагадаємо, оптоволокно від російських FPV-дронів створює загрозу екоциду в лісах на околицях Волчанська на Харківщині. Окупанти затягують сосни кілометрами прозорих ниток, випускаючи дрони кожні 20 хвилин на відстань до 40 км.