Live
  • Ср 28.10.2026
  • Харків  +11°С
  • USD 45.6
  • EUR 50.85

Попала в оптоволокно: на Харківщині поліцейські врятували крилатого побратима

Події 17:31   26.10.2026
Тетяна Литвіна
Підпишіться на нас в Google
Попала в оптоволокно: на Харківщині поліцейські врятували крилатого побратима

Бійці полку поліції особливого призначення врятували птаха, який заплутався в оптоволокні, залишеному ворожим FPV-дроном, і не міг самостійно звільнитися.

Як розповіли в облуправлінні поліції, поліцейські помітили птаха під час обходу позицій.

Правоохоронці обережно розплутали волокна та випустили пернатого на волю.

“Ця історія має особливе значення для бійців, адже саме такого птаха зображено на шевроні Полку поліції особливого призначення. Тому поліцейські врятували не лише маленьке життя, а й свого символічного побратима”, – кажуть у поліції.

Читайте також: Ворог ударив по Харкову увечері 26 жовтня: що відомо

Нагадаємо, оптоволокно від російських FPV-дронів створює загрозу екоциду в лісах на околицях Волчанська на Харківщині. Окупанти затягують сосни кілометрами прозорих ниток, випускаючи дрони кожні 20 хвилин на відстань до 40 км.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Скільки будинків постраждало у Харкові через вечірній обстріл 27 жовтня
Скільки будинків постраждало у Харкові через вечірній обстріл 27 жовтня
28.10.2026, 13:42
У Харкові – проблеми з електропостачанням: не ходить частина електротранспорту
У Харкові – проблеми з електропостачанням: не ходить частина електротранспорту
28.10.2026, 09:35
Сьогодні 28 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 жовтня 2026: яке свято та день в історії
28.10.2026, 06:00
Вибух у Харкові: вдарив БпЛА, сталася пожежа, загиблий (доповнюється)
Вибух у Харкові: вдарив БпЛА, сталася пожежа, загиблий (доповнюється)
28.10.2026, 13:25
У Харкові звільнився директор департаменту, який відповідає за відбудову – ХАЦ
У Харкові звільнився директор департаменту, який відповідає за відбудову – ХАЦ
28.10.2026, 12:18
Стало відомо, що прилетіло по Основ’янському району вночі (фото)
Стало відомо, що прилетіло по Основ’янському району вночі (фото)
28.10.2026, 10:19

Новини за темою:

23.10.2026
Як війна змінює тваринний світ Харківщини: раки-клони й ДНК-технології (відео)
22.10.2026
Російський FPV дрон ударив по автомобілю у Черкаській Лозовій
20.10.2026
Кіоск із фастфудом росіяни атакували у місті під Харковом: дві поранені
19.10.2026
Антидроновими сітками хочуть накрити понад 1000 км на Харківщині – Синєгубов
15.10.2026
Помер поранений під час атаки на транспортне підприємство Харківщини


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Попала в оптоволокно: на Харківщині поліцейські врятували крилатого побратима», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2026 в 17:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці полку поліції особливого призначення врятували птаха, який заплутався в оптоволокні, залишеному ворожим FPV-дроном, і не міг самостійно звільнитися.".