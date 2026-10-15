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Помер поранений під час атаки на транспортне підприємство Харківщини

Події 17:17   15.10.2026
Оксана Якушко
Помер поранений під час атаки на транспортне підприємство Харківщини

У лікарні помер 54-річний чоловік, поранений внаслідок атаки 15 жовтня російського FPV-дрона по транспортному підприємству в Дергачах, повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.

«Понад добу лікарі боролися за його життя, але врятувати постраждалого не вдалося. 90% поверхні тіла чоловіка було уражено тяжкими термічними опіками», – зазначив Задоренко.

Нагадаємо, як писала раніше МГ “Об’єктив”, 14 жовтня, близько 09:00 росіяни вдарили БпЛА по Дергачах. Під обстрілом опинилося приватне транспортне підприємство. Внаслідок удару FPV по транспортному підприємству постраждали п’ятеро людей: четверо чоловіків 33, 54, 56 та 62 роки отримали важкі термічні опіки 70–80% поверхні тіла. Ще один, 39-річний чоловік, отримав вибухове поранення та опіки тіла І-ІІ ступенів.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2026 в 17:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Помер 54-річний чоловік, поранений внаслідок атаки 15 жовтня російського FPV-дрона по підприємству в Дергачах, повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.".