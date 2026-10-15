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Скончался раненный во время атаки на транспортное предприятие Харьковщины

Происшествия 17:17   15.10.2026
Оксана Якушко
Скончался раненный во время атаки на транспортное предприятие Харьковщины

В больнице скончался 54-летний мужчина, который получил ранения в результате атаки 15 октября российского FPV-дрона по транспортному предприятию в Дергачах, сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.

«Более суток врачи боролись за его жизнь, но спасти пострадавшего не удалось. 90% поверхности тела мужчины были поражены тяжелыми термическими ожогами», — отметил Задоренко.

Напомним, как писала ранее МГ «Объектив», 14 октября, около 09:00 россияне ударили БпЛА по Дергачам. Под обстрелом оказалось частное транспортное предприятие. В результате удара FPV по транспортному предприятию в Дергачах пострадали пять человек: четверо мужчин 33, 54, 56 и 62 года получили тяжелые термические ожоги 70–80% поверхности тела. Еще один, 39-летний мужчина, получил взрывное ранение и ожоги тела I–II степеней.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2026 в 17:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В больнице скончался 54-летний мужчина, раненый в результате атаки 15 октября российского FPV-дрона в Дергачах, сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.".