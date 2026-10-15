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Владельцам дали месяц: как на Харьковщине борются с брошенными авто

Общество 16:15   15.10.2026
Виктория Яковенко
Владельцам дали месяц: как на Харьковщине борются с брошенными авто Фото: Лозовской горсовет

В Лозовской громаде взялись за брошенные автомобили, которые годами ржавеют под открытым небом и мешают проезду спецтранспорта. На таких машинах разместят сообщения и дадут месяц, чтобы владельцы самостоятельно убрали транспорт. В горсовете сообщили, что будет, если предупреждения проигнорируют.

«Состав постоянно действующей комиссии, отвечающей за это направление, утвердили на заседании исполнительного комитета 13 октября. Специалисты уже работают на улицах и во дворах города и наклеивают на такие машины письменные сообщения. После появления наклейки у хозяина есть ровно месяц, чтобы отреагировать и самостоятельно убрать свой автомобиль. Если же владелец проигнорирует предупреждение, авто эвакуируют на спецплощадку полиции”, — говорится в сообщении.

Вернуть авто можно будет только после оплаты услуг эвакуатора и всей стоимости транспорта на стоянке, говорят в Лозовском горсовете.

«Если хозяин не появится и в течение шести месяцев после публикации объявления, правоохранители передадут автомобиль на реализацию. Полученные деньги три года будут ждать владельца, а если он не обратится — пойдут в бюджет громады», — добавили в сообществе.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2026 в 16:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Лозовской громаде взялись за брошенные автомобили, которые годами ржавеют под открытым небом и мешают проезду спецтранспорта.".