Владельцам дали месяц: как на Харьковщине борются с брошенными авто

В Лозовской громаде взялись за брошенные автомобили, которые годами ржавеют под открытым небом и мешают проезду спецтранспорта. На таких машинах разместят сообщения и дадут месяц, чтобы владельцы самостоятельно убрали транспорт. В горсовете сообщили, что будет, если предупреждения проигнорируют.

«Состав постоянно действующей комиссии, отвечающей за это направление, утвердили на заседании исполнительного комитета 13 октября. Специалисты уже работают на улицах и во дворах города и наклеивают на такие машины письменные сообщения. После появления наклейки у хозяина есть ровно месяц, чтобы отреагировать и самостоятельно убрать свой автомобиль. Если же владелец проигнорирует предупреждение, авто эвакуируют на спецплощадку полиции”, — говорится в сообщении.

Вернуть авто можно будет только после оплаты услуг эвакуатора и всей стоимости транспорта на стоянке, говорят в Лозовском горсовете.

«Если хозяин не появится и в течение шести месяцев после публикации объявления, правоохранители передадут автомобиль на реализацию. Полученные деньги три года будут ждать владельца, а если он не обратится — пойдут в бюджет громады», — добавили в сообществе.