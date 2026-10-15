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Власникам дали місяць: як на Харківщині борються з покинутими авто

Суспільство 16:15   15.10.2026
Вікторія Яковенко
Власникам дали місяць: як на Харківщині борються з покинутими авто Фото: Лозівська міськрада

У Лозівській громаді взялися за покинуті автомобілі, які роками іржавіють просто неба і заважають проїзду спецтранспорту. На таких машинах розмістять повідомлення та дадуть місяць, щоб власники самостійно прибрали транспорт. У міськраді повідомили, що буде, якщо попередження проігнорують.

“Склад постійно діючої комісії, яка відповідає за цей напрямок, затвердили на засіданні виконавчого комітету 13 жовтня. Фахівці вже працюють на вулицях та в дворах міста й наклеюють на такі машини письмові повідомлення. Після появи наліпки господар має рівно місяць, щоб відреагувати та самостійно прибрати свій автомобіль. Якщо ж власник проігнорує попередження, авто евакуюють на спецмайданчик поліції”, – йдеться у повідомленні.

Повернути авто можна буде лише після оплати послуг евакуатора та всієї вартості перебування транспорту на стоянці, кажуть у Лозівській міськраді.

“Якщо господар не з’явиться й упродовж шести місяців після публікації оголошення, правоохоронці передадуть автомобіль на реалізацію. Отримані гроші три роки чекатимуть на власника, а якщо він не звернеться — підуть до бюджету громади”, – додали у громаді.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2026 в 16:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Лозівській громаді взялися за покинуті автомобілі, які роками іржавіють просто неба і заважають проїзду спецтранспорту.".